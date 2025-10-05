Connect with us

Lehi Real Estate Snapshot: September 2025

Published

3 hours ago

on

Lehi Real Estate Snapshot: September 2025

September 2025 vs (2024)

Homes sold: 118 (148)

Average home price: $647,128 ($623,048)

Median home price: $529,250 ($551,143)

Average days on the market: 51 (54)

Average square feet: 2,844 (2,766)

Average price per square foot: $228.83 ($233.18)

Most expensive home sold: $3,505,000 / 7 bedrooms / 6.5 baths / 7,054 sq. ft. / .33 acres

Least expensive home sold: $299,900 / 3 bedrooms / 2 baths / 1,255 sq. ft. / condo

Total listings currently available: 254 (existing homes) and 64 (new construction)

Listings over $1 million: 72

*According to the Wasatch Front MLS as of 10/5

Presented by: Skyler Beltran – Realtor / Coldwell Banker

