Lehi Real Estate Snapshot: November 2025
November 2025 vs (2024)
Homes sold: 87 (140)
Average home price: $662,289 ($561,201)
Median home price: $603,400 ($495,250)
Average days on the market: 55 (67)
Average square feet: 2,919 (2,541)
Average price per square foot: $234.91 ($233.71)
Most expensive home sold: $1,625,000 / 4 bedrooms / 3.5 baths / 4,731 sq. ft. / .33 acres
Least expensive home sold: $319,000 / 3 bedrooms / 2 baths / 1,285 sq. ft. / condo
Total listings currently available: 220 (existing homes) and 67 (new construction)
Listings over $1 million: 55
*According to the Wasatch Front MLS as of 12/5
Presented by: Skyler Beltran – Realtor / Coldwell Banker