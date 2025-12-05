Connect with us

Lehi City News

Lehi Real Estate Snapshot: November 2025

Education Lehi City News Local News

Thanksgiving Point to build $60 Million Science & Technology Center with large LED dome; Lehi approves bond backstop

Lehi City News Politics & Government

Get to know Mayor-Elect Paul Binns

Lehi City News

Lehi Police Department launches annual fundraiser

Lehi City News

Vigilant parents and Lehi Police partner to apprehend suspect

Lehi City News

Traverse Mountain Elementary School evacuated due to gas leak

Lehi City News

Miss Lehi’s Teen sponsors event to promote service within the community

Lehi City News

Lehi City earns top credit ratings from Moody’s and Fitch

Lehi City News

Lehi convenience store clerk charged with sexual assault

Lehi City News

Lehi’s Largest Living Landmark

Lehi City News

Lehi Real Estate Snapshot: November 2025

Published

9 hours ago

on

Lehi Real Estate Snapshot: November 2025

November 2025 vs (2024)

Homes sold: 87 (140)

Average home price: $662,289 ($561,201)

Median home price: $603,400 ($495,250)

Average days on the market: 55 (67)

Average square feet: 2,919 (2,541)

Average price per square foot: $234.91 ($233.71)

Most expensive home sold: $1,625,000 / 4 bedrooms / 3.5 baths / 4,731 sq. ft. / .33 acres

Least expensive home sold: $319,000 / 3 bedrooms / 2 baths / 1,285 sq. ft. / condo

Total listings currently available: 220 (existing homes) and 67 (new construction)

Listings over $1 million: 55

*According to the Wasatch Front MLS as of 12/5

Presented by: Skyler Beltran – Realtor / Coldwell Banker

Advertisement

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *