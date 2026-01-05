Connect with us

Lehi Real Estate Snapshot: December 2025

Published

7 hours ago

on

Lehi Real Estate Snapshot: December 2025

December 2025 vs (2024)

Homes sold: 97 (115)

Average home price: $718,608 ($640,358)

Median home price: $624,000 ($540,000)

Average days on the market: 62 (85)

Average square feet: 3,017 (2,807)

Average price per square foot: $241.51 ($232.37)

Most expensive home sold: $2,750,000 / 6 bedrooms / 4.5 baths / 6,803 sq. ft. / .60 acres

Least expensive home sold: $382,000 / 3 bedrooms / 2 baths / 1,454 sq. ft. / townhome

Total listings currently available: 199 (existing homes) and 52 (new construction)

Listings over $1 million: 48

*According to the Wasatch Front MLS as of 1/5

Presented by: Skyler Beltran – Realtor / Coldwell Banker

